SOL Parti’den sandık güvenliği çağrısı: 'Burası bizde!'
Sandık güvenliği için çağrı yapan SOL Parti, müşahit sorunu yaşanacak sandıkları belirleyip o sandıklar için önlem alacağını açıkladı. SOL Parti, çağrısını “Burası bizde” sloganı ile yaptı.
SOL Parti, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı. SOL Parti, "Burası bizde" çağrısıyla ülke genelinde hangi ilde ve hangi okullarda görev alabileceğini açıklayacağını kaydetti.
ÖNCELİKLİ HEDEF MAHALLE VE KÖYLER!
14 Mayıs'taki seçimin ilk turunda boşlukların ortaya çıktığına dikkat çeken SOL Parti, Karadeniz başta olmak üzere müşahit sorununun yaşanacağı mahalle ve köylerde sandık güvenliğini sağlamayı hedeflediğini vurguladı.
MUHALEFET GÜÇLERİNE ÇAĞRI
SOL Parti "Burası bizde" dediği okulları muhalefet güçleriyle paylaşacağını, tüm muhalefete de okulları paylaşma ve eksik olan noktaları birlikte tamamlama çağrısı yapacağını bildirdi. SOL Parti ilçe ve il örgütlerinin bu kapsamda, muhalefet partileri ve sivil inisiyatiflerle okulların paylaşımına ilişkin koordineli bir çalışma yürüteceği ifade edildi.
SORUNLU SANDIKLARLA İLGİLİ ÖZEL ÇALIŞMA
Öte yandan SOL Parti, ilk tur sonuçlarına yönelik yapılan detaylı inceleme sonrası 'şüpheli' olarak belirlenen sandıklarla ilgili ise, özel bir çalışma yapacağını belirtti.
SOL Parti'den yapılan açıklamada, seçim gecesinde, ilk tur akşamı yaşanan veri girişi ve akışındaki eksikliklerin giderilmesine yönelik veri analizi ve paylaşımı üzerine, özel bir çalışmanın da hayata geçirileceği aktarıldı.
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