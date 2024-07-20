Soluk borusuna yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrası ile kurtardı
Tokat'ta soluk borusuna yemek kaçan müşteri, restoran sorumlu müdürü Ahmet Demirpolat (21) tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir restoranda meydana gelen olayda, müşterinin soluk borusuna yemek kaçtı.
Masadan aniden kalkan müşteriyi fark eden iş yeri sorumlu müdürü Ahmet Demirpolat müdahale etmeye çalıştı.
Demirpolat, Heimlich manevrası yaparak müşterinin hayatını kurtardı.
O anlar, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.
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