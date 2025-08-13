Cumhuriyet Gazetesi Logo
Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı: Soruşturmada yeni gelişme!

13.08.2025 10:46:00
Güncellenme:
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan ve ekiplerin hem havadan hem de karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangını sonrası, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise iki kişi tutuklandı.

Yangın, Soma'ya bağlı Turgutalp Mahallesi Kentpark yakınlarında başlamış ve kısa sürede Kozanlı Mahallesi'ne sıçramıştı. Tedbir amaçlı boşaltılan Kozanlı Mahallesi sakinleri, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. Manisa Valiliği, yangının tamamen kontrol altına alındığını resmi X hesabı üzerinden duyurdu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, şüphelilerden ikisinin sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı, bir şüphelinin ise gözaltı sürecinin devam ettiği belirtildi. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

