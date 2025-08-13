Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı: Soruşturmada yeni gelişme!

Yangın, Soma'ya bağlı Turgutalp Mahallesi Kentpark yakınlarında başlamış ve kısa sürede Kozanlı Mahallesi'ne sıçramıştı. Tedbir amaçlı boşaltılan Kozanlı Mahallesi sakinleri, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. Manisa Valiliği, yangının tamamen kontrol altına alındığını resmi X hesabı üzerinden duyurdu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üç şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, şüphelilerden ikisinin sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı, bir şüphelinin ise gözaltı sürecinin devam ettiği belirtildi. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.