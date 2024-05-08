Soma maden katliamı: 28 kamu görevlisi ilk kez hakim karşısında
Manisa Soma'da 10 sene önce 301 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Soma Davası'nda yer almayan 28 kamu çalışanı bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Manisa’nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 madencinin
hayatını kaybettiği maden katliamıyla ilgili ‘Soma Davası’nda yer almayan kamu
çalışanları da yargı karşısına çıkıyor. Kamu görevlisi 28 kişi 10 yıl aradan
sonra bugün ilk kez bugün hakim karşısına çıkacak.
2015 yılında başlayan ve 3 yıldan fazla süren dava sürecinde kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti.
301 madencinin hayatını
kaybetmesiyle sonuçlanan maden kazası nedeniyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca
yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında
iddianame düzenlenerek Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.
Kamu davasının ilk duruşması bugün saat 09.35’te Soma
Adliyesi’nde başlayacak.
NE OLMUŞTU?
Soma davasında 13 Nisan 2015’te 8’i tutuklu 37’si tutuksuz
toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanıkla Akhisar
Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018’deki 22’nci
duruşmayla tamamlandı.
Soma Kömür İşletmeleri’nin yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etti. 9 Şubat 2021’de tutukluların, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.
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