Şöminenin altında toprağa gömülü 9 kilo esrar çıktı: 6 gözaltı
Konya'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, müştemilattaki şöminenin altında toprağa gömülü 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeyi takibe aldı.
Teknik ve fiziki çalışmaların ardından ekipler, belirledikleri eve operasyon düzenledi. Polisler, yaptıkları aramalarda müştemilattaki şöminenin altında toprak zemin olduğunu fark etti.
Kazının ardından toprağa gömülü 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. M.D., A.D., Z.D., M.D., F.D. ve Y.Y. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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