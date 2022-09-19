Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu açıklandı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:55

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir doğum günü partisindeki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Subaşı'nın uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Avukat Emek Emre'den açıklama geldi.

Görüntülerin geçtiğimiz temmuz ayında yurt dışında çekildiğini belirten Emre, görüntülerin yayılmasının Subaşı'na ilişkin bir itibar suikasti olduğunu öne sürdü.

BAKANLIĞA BAĞLI BİR LABORATUVARDA TEST YAPTI

Şeyma Subaşı’nın Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını ve tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını belirten Emek Emre, "Ülkemizin her vatandaşına yönelik olduğu üzere, müvekkilin de özel hayatına ilişkin görüntülerin müvekkilin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri yaymak/ifşa etmek de ayrıca suç teşkil etmektedir. Müvekkilin özel hayatına yönelik suç teşkil edebilecek fiilleri gerçekleştirenler hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için cumhuriyet savcılığına müracaat edileceği ve müvekkilin bu süreçte uğradığı maddi/manevi zararların tazminine yönelik tazminat davaları açılacaktır” ifadelerini kullandı.