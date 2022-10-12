O polisin ölümünde AKP parmağı

12 Ekim 2022 Çarşamba

“İki çocuğum var. Ben intihar ederim, Yunus Emre intihar etmez.”

“Arkadaşının silahıyla intihar etti” diye kayıtlara geçen polis memuru Yunus Emre Örs’ün yakını böyle diyordu.

Bu ayın 3’ünde gencecik bir polis ölmüş, gazetelerde haberi bile yapılmamış, acılı ailesi şüpheleriyle baş başa bırakılmıştı.

Yunus Emre Örs

Yunus Emre Örs 39 yaşındaydı, 17 yıllık polisti. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde görevliydi. Sağlıklıydı, haksızlıklara itiraz eden bir karakteri vardı.

Ta ki...

Hem yakınlarıyla hem de ailenin avukatıyla görüştüm.

Diyorlar ki: Çevirmeye takılan bir AKP milletvekilinin oğlunun arabasını ararken tartışma çıkmış. Aramaya itiraz eden milletvekilinin oğlu onu Kadirli’den Hasanbeyli ilçesine sürdürmüş.

Diyorlar ki: Bir tutanakta değişiklik yapılması için AKP milletvekilinin yeğeni tarafından baskı görmüş. Hatta karakol basılmış, Yunus Emre Örs havaya ateş açmış. Bunun üzerine silahı elinden alınmış.

Diyorlar ki: Sürüldüğü Hasanbeyli ilçesinde ciddi bir mobbinge maruz kalmış. Psikolojisi bozulmuş, ilaç kullanmaya başlamış. Hatta üzerindeki baskı öyle bir hale gelmiş ki polis memuru o ilaçlarla intihar teşebbüsünde de bulunmuş.

Şimdi...

Ailesi Örs’ün ölümünden şüphe ediyor. İzni bitip işe başladığı gün alnından vurarak kendisini öldürdüyse çocuklarını buna sürükleyen nedenleri sorguluyorlar.

Ve gördüm ki kendilerini sahipsiz hissediyorlar.

Yunus Emre Örs’ün silah arkadaşları çok şey biliyor, konuşsalar bu şüpheli ölümün perde arkası aralanacak.

GÖKÇEK’İN KAÇTIĞI SORULAR

Ahmet Telli der ya; “Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa...”

Madem öyle, o kirli duvara karşı soralım.

Hatırlayın, “Sedat Peker suç örgütü” üyeliğinden tutuklanan Emre Olur, İstanbul Emniyeti’ndeki ifadesinde özetle şunu dedi: “2019 Ocak ayına kadar Beyaz TV’de sigortasız çalıştım ve kanalda bilişim alanında yorumlar yaptım.”

Aynı Emre Olur daha önce de “Osman Gökçek’e yakın birkaç isimden Beyaz TV’de program yapması için teklif geldiğini” söylemişti.

Keza, Olur’un Beyaz TV’de çıktığı birçok programın kaydını internette bulmak mümkün. Hatta ve hatta 2018’de Beyaz TV’de yayımlanan “Ne Var Ne Yok” programında, Emre Olur izleyicilere “bizim ekipten” diye takdim ediliyordu.

Hal böyleyken Beyaz TV’nin sahibi Osman Gökçek’e sormak lazımdı. Şu soruları gönderdim kendisine:

1- Emre Olur’u Beyaz TV’de neden çalıştırdınız? Kendisine bugüne kadar ne ücret ödediniz?

2- Emre Olur’un polislerle ilişkilerini biliyor muydunuz?

3- Emre Olur daha önceki açıklamalarında Kerim Çoraklık’a ve Gökhan Özbek’e Ankara Emniyeti’nde kurulan ve Beyaz TV aracılığıyla hayata geçirilen kumpastan sizin de haberiniz olduğunu belirtti. Olur, “Ben bu iğrenç kumpasın tetikçisi oldum” diyor. Siz bu konuda ne dersiniz?

Gelin görün ki...

Sorularımı okuyan Osman Gökçek yanıt vermek istemedi.

Olsun. Zira tarih çok kez öğretti ki o duvar aşınıyor.

Biri “organize suç örgütü” mü dedi?