Son anda terk ettiler! Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs yandı
Rize'den Malatya'ya göreve giden polisleri taşıyan otobüs, Trabzon'un Maçka ilçesinde yandı. Polislerin son anda terk ettiği otobüs yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Malatya'ya deprem bölgesine göreve giden polisleri taşıyan otobüs, Rize'den hareket edip gece saatlerinde ulaştığı Trabzon'un Maçka ilçesindeki Zigana Dağı'nın Hamsiköy mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden polis memurları hemen otobüsü terk etti. Alevlerin sardığı otobüse yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk müdahale edildi.
Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yanan otobüsteki polisler ise başka bir otobüsle Malatya'ya hareket etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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