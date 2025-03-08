Son anları saniye saniye kaydedildi: Zıpkınla balık avlarken hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 08.03.2025 - 12:25

Güncelleme: 08.03.2025 - 12:25

Manavgat Belediyesi Sorgun Çamiçi Halk Plajı'nda denize giren bir yurttaşın denizde kaybolduğuna ilişkin 112 Acil İhbar Hattı'nın aranmasının ardından Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri harekete geçti.

İhbarda bulunan yurttdaş, ailesiyle birlikte sahilde oturduğu sırada birisinin "imdat" diye bağırdığını, sesin geldiği yere baktığında 50-60 metre açıkta bir kişinin batıp çıktığını, kısa süre sonrada gözden kaybolduğunu dile getirdi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, olayın meydana geldiği yerin çevresinde yüzeyde arama yaparken, olayın meydana geldiği yerin kayalık olması ve botun tam olarak yanaşamaması nedeniyle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dalgıç istendi.

50 METRE AÇIKTA BULUNDU

Havanın kararmasının ardından Çamiçi Halk Plajına gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, ilk dalışında yurttaşların gösterdiği yerde 50 metre açıkta, yaklaşık 2 metre derinlikte kaybolan şahsın cansız bedenini buldu.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan şahsın üzerinde dalgıç kıyafeti olduğu ve ayağındaki paletlerden bir tanesinin olmadığı görülürken, paletin kayalıklara sıkışmış olabileceği, şahsın da bundan dolayı boğulmuş olabileceği bildirildi. Boğulan kişinin cenazesi savcının ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KİMLİĞİNİ OTOMOBİLDE BIRAKMIŞ

Diğer taraftan sahilde bulunan bir otomobilin çevredeki yurttaşlara ait olmadığı ve boğulan şahsa ait olabileceği bildirilirken, otomobilin açılarak kontrol edilmesinin ardından hayatını kaybeden şahsın 42 yaşındaki Özgür Batır olduğu belirlendi.

SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan, Özgür Batır'ın denizdeki son anları ise, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Batır'ın dalgalar arasında mücadele etmesi yer aldı.