Son dakika | 17,4 milyar TL'lik açık verildi

15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:18

Merkezi Yönetim bütçe dengesi, ekimde 17,4 milyar TL açık verdi. Bütçenin faiz dışı dengesi ise 3,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,3 yükselerek 1 trilyon 104 milyar 572 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 22,3 artarak 1 trilyon 183 milyar 72 milyon liraya çıktı.

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-ekim döneminde ise 78 milyar 499 milyon lira açık verdi.