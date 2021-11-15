Son dakika | 17,4 milyar TL'lik açık verildi
Merkezi Yönetim bütçe dengesinin ekim ayında verdiği açık belli oldu.
Merkezi Yönetim bütçe dengesi, ekimde 17,4 milyar TL açık verdi. Bütçenin faiz dışı dengesi ise 3,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,3 yükselerek 1 trilyon 104 milyar 572 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 22,3 artarak 1 trilyon 183 milyar 72 milyon liraya çıktı.
Merkezi yönetim bütçesi, ocak-ekim döneminde ise 78 milyar 499 milyon lira açık verdi.
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