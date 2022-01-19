Şahan Gökbakar'dan, Fırat Tanış'ın 'tiyatro' çıkışına tepki: 'Ne yeri ne de zamanı bunların'

19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:07

İstanbul'daki projeler için konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada hükümetin metro hattını engellediğini söylemişti.

İmamoğlu, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

TANIŞ'TAN TEPKİ GELMİŞTİ

Oyuncu Fırat Tanış bunun üzerine, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak İBB Başkanı'nı sert bir şekilde eleştirmişti.

Tanış, paylaşımında "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU ÖZÜR DİLEDİ

Ekrem İmamoğlu, bu eleştirinin ardından yeni bir paylaşım yapmış ve başta Tanış olmak üzere tüm sanatçılardan özür dilemişti.

İBB Başkanı o paylaşımında, “Tiyatro sanatçısı Fırat Tanış eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul’daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken ‘tiyatro yapıyorlar’ dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim” sözlerini kullanmıştı.

GÖKBAKAR'DAN TANIŞ'IN ÇIKIŞINA TEPKİ

Tanış ve İmamoğlu'nun arasındaki diyalog gündemdeki yerini korurken; ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Tanış'ın 'tiyatro' çıkışını eleştirdi.

"'Ne filmler çeviriyorsunuz?' sorusuna sinemacılar, 'bırakın şov yapmayı' lafına şovmenler, 'ne dolaplar dönüyor burada?' lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?" diyen ünlü komedyen, "Ne yeri, ne zamanı, ne ortamı bunların bence" ifadelerini kullandı.

"NE YERİ NE ZAMANI BUNLARIN..."

Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"'Ne filmler çeviriyorsunuz?" sorusuna sinemacılar, 'bırakın şov yapmayı' lafına şovmenler, 'ya resmen kıvırıyorsun' lafına dansçılar, 'ne dolaplar dönüyor burada?' lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?"

"Bu kervana 'artistlik yapma' lafına artistler, "bu olanlar resmen komedi, komik oluyorlar artık" gibi laflara komedyenler gibi devam eder durur. Bu lafların hiçbiri hakaret içermez. İsteyen istediği gibi konuşsun demokrat kardeşler. Ne yeri, ne zamanı, ne ortamı bunların bence."