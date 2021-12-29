Son dakika | Akdeniz'de korkutan deprem
Son dakika | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Akdeniz açıklarında saat 19.47'de yaşanan deprem, yerin 91.70 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.47'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) December 29, 2021
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