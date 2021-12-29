Son dakika | Akdeniz'de korkutan deprem

Son dakika | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2021 Çarşamba, 20:10
Son dakika | Akdeniz'de korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Akdeniz açıklarında saat 19.47'de yaşanan deprem, yerin 91.70 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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