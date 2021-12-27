Son dakika | Akşener'den İBB'ye terör teftişi açıklaması

Son dakika gelişmesi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye 'terör teftişi' izni vermesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu millet ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman edilme eylemlerinden bıktı diyen Akşener, 'Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz' diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2021 Pazartesi, 13:13
Son dakika | Akşener'den İBB'ye terör teftişi açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye 'terör teftişi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Akşener'in açıklamasından öne çıkan satır başları:

Bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler, yapmayın. Dolayısıyla kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin. Türkiye huzursuzluktan bıktı. Türkiye bu gerilimden bıktı. Bu millet ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman edilme eylemlerinden bıktı.  "Biz artık huzur istiyoruz, işlerimizi doğru düzgün yapmak istiyoruz. Biz artık üretmek, dürüst, namuslu bir biçimde çalışıp, vergimizi ödeyip, istihdam yaratmak istiyoruz. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz" diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi. 


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