Son dakika | Ankara hareketlendi: 4 partiden toplantı kararı
İYİ Partili Erhan Usta muhalefet partilerinin ekonomik gelişmelerle ilgili olarak Meclis'te buluşacağını söyledi.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta Meclis'te düzenlediği basın toplantısında muhalefet temsilcilerinin bugün 17.30'da Meclis'te toplantı yapacağını açıkladı
Değerlendirme toplantısına CHP, İYİ Parti, DP ve Gelecek Partisi katılacak.
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı veriyoruz' sözlerine ilişkin, “Kurtuluş mücadelesini bu ülke 100 yıl önce yaptı. 20 yıldır siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Eğer kurtuluş mücadelesi yapılacak bir durum oluştuysa bunu siz oluşturdunuz Sayın Erdoğan ve kabinesi” dedi.
"YOL HARİTASI ÇIKARACAĞIZ"
Usta, muhalefet partilerinin ekonomiye ilişkin ortak çalışmasıyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:
“Bugün saat 17:30’da muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz, ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcıları. Türkiye ekonomisini ilk değerlendirme toplantısını bugün yapacağız. Şu ana kadar cevap gelen CHP, İYİ Parti, tabii DP ve Gelecek Partisi. Meclis’te yapacağız. İlk kendi içimizde olacak. Bir değerlendirme toplantısı olacak. Büyük ihtimal bir yol haritası çıkaracağız.”
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