Son dakika | Bakan Bilgin'den asgari ücretteki en büyük beklentiyi açıkladı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 14:12

"Ekonomideki dalgalanmaya karşı emeği koruyacağız" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tartışmaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

Bilgin şöyle devam etti:

"Firma sahipleri 3500-3700 asgari ücret isterken, profesyönel yöneticiler çok uçuk olarak 6 bin ve üstü rakamlar istemiştir. Asgari ücretteki en büyük beklenti yüzde 37'yle 3751 ve 4000 bin arasında bir rakam telaffuz ediliyor. Görüşmeleri 4 oturumda bitirmeyi düşünüyoruz."