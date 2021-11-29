Son dakika | Bağcılar'da kafe çatısı uçtu: Yaralılar var
Son dakika | İstanbul Bağcılar'da site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen uçtu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı, 6 araç hasar gördü.
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bağcılar'da da birçok noktada ağaçlar araçların üzerine devrildi, çatılar uçtu.
Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos nedeniyle tamamen sökülerek yan tarafında bulunan 6 aracın üzerine uçtu. Çatının uçtuğu bölgedeki 4 kişi kaçarak son anda kurtulurken 2 kişi uçan çatının altında kalarak yaralandı. 6 aracın da hasar gördüğü olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
''BAYAĞI BİR ŞİDDETLİYDİ''
Hasar gören araçların ait olduğu oto galeri çalışanlarından Barış Eser, "Rüzgar uçurdu arabaların üzerine, arabaları mahvetti. Şu an 6 araba var altında. Bayağı bir şiddetliydi iki kişinin kafasından yaralandı" dedi.
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