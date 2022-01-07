Son dakika | Bakan Koca'dan aşı uyarısı
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, ağır vakaların önlenmesi için aşı yapılması gerektiğini belirterek, "Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var" dedi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor."
Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2022
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Uğur Dündar'dan kötü haber
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Kavcıoğlu'ndan dolar kuru açıklaması
- Fed, doların ateşini yakacak
- Kripto para dolandırıcılığında rekor: 14 milyar dolar
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması
- İşçiler ayağa kalktı: 'Yönetim istifa'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Tablo açıklandı: Günlük vaka sayısında yeni rekor!
- 'Başarılı olmadı'