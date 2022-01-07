Son dakika | Bakan Koca'dan aşı uyarısı

07 Ocak 2022 Cuma, 14:24

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor."