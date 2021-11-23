Son dakika | Tekirdağ'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı ilçesinde otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2021 Salı, 10:54
Son dakika | Tekirdağ'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği 15 kişinin de yaralandığı kazayı Belediye Başkanı Kadir Albayrak duyurdu.

"Büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım" diyen Albayrak, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.


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