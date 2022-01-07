'Don't Look Up' Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 3. filmi oldu
Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın başrollerini paylaştığı Adam McKay filmi, 'Don't Look Up' Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 3. filmi oldu. Listenin üçüncü sırasında yer alan Don't Look Up ile listenin ikinci sırasında yer alan Bird Box arasındaki fark ise 18.3 milyon saat.
Adam McKay'in, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl
Streep, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Ariana Grande gibi yıldız isimlerden
oluşan kadrosuyla dikkat çeken kara komedisi, Netflix'teki ilk iki haftasında
toplam 263 milyon 320 bin saat izlendi.
Şimdiden listenin üçüncü sırasında yer alan Don't Look Up
ile listenin ikinci sırasında yer alan Bird Box arasındaki fark 18.3 milyon
saat. Önümüzdeki iki hafta içindeki izlenme oranları da hesaplandığında Don't
Look Up kolayca Bird Box'ın yerini alabilir.
İLK SIRAYA YERLEŞEBİLİR
Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre; listenin ilk
sırasında yer alan Red Notice'in toplam izlenmesi ise 364 milyon saatin
üzerinde. Kırılması güç bir rekor gibi görülse de oldukça popüler olan ve
sosyal medyada da çok tartışılan Don't Look Up'ın Red Notice'i zirveden
indirmesi imkansız değil.
İşte 27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 haftası itibarıyla
Netflix'in en çok izlenen 10 filmi:
- Red Notice
- Bird Box
- Don't Look Up
- Extraction
- The Irishman
- The Kissing Booth 2
- The Unforgivable
- 6 Underground
- Spenser Confidential
- Enola Holmes
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