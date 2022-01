'Don't Look Up' Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 3. filmi oldu

07 Ocak 2022 Cuma, 12:48

Adam McKay'in, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Ariana Grande gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken kara komedisi, Netflix'teki ilk iki haftasında toplam 263 milyon 320 bin saat izlendi.

Şimdiden listenin üçüncü sırasında yer alan Don't Look Up ile listenin ikinci sırasında yer alan Bird Box arasındaki fark 18.3 milyon saat. Önümüzdeki iki hafta içindeki izlenme oranları da hesaplandığında Don't Look Up kolayca Bird Box'ın yerini alabilir.

İLK SIRAYA YERLEŞEBİLİR

Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre; listenin ilk sırasında yer alan Red Notice'in toplam izlenmesi ise 364 milyon saatin üzerinde. Kırılması güç bir rekor gibi görülse de oldukça popüler olan ve sosyal medyada da çok tartışılan Don't Look Up'ın Red Notice'i zirveden indirmesi imkansız değil.

İşte 27 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 haftası itibarıyla Netflix'in en çok izlenen 10 filmi:

- Red Notice

- Bird Box

- Don't Look Up

- Extraction

- The Irishman

- The Kissing Booth 2

- The Unforgivable

- 6 Underground

- Spenser Confidential

- Enola Holmes