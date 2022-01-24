Son dakika | Beylikdüzü'nde tipi! Büyükçekmece yönü trafiğe kapandı
Son dakika gelişmesi | İstanbul kar yağışına teslim oldu. Beylikdüzü ve çevresinde birden bastıran tipi nedeniyle Büyükçekmece yönü trafiğe kapandı.
Megakent İstanbul kar yağışına teslim oldu. Haramidere - Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı.
Yüzlerce araç trafikte kaldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya istikametinden İstanbul'a girişlere izin verilmeyeceğini duyurdu.
BEYLİKDÜZÜ - BÜYÜKÇEKMECE ARASI KAPANDI
Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda aracın yolda kaldığı bildirildi. Ekipler, yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.
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