Son dakika | Devlet Bahçeli yine hedef aldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Lirası'ndaki rekor değer kayıp, geçim sorunları üzerine hükümetin ekonomi politikasını eleştirenleri hedef aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde konuşuyor.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türk Lirası'ndaki rekor değer kayıpları ve ekonomik kriz üzerine politikaları eleştirenleri hedef aldı.
Bahçeli, "Atalarımız ne güzel de söylemiş yerden havaya toz kalkar, havadan yere rahmet iner, hep kap kendisine sızar, kısaca söylersek testinin içinde ne varsa dışına sızan da odur. Çalışmamızdan gocunanlar fazladır. Hiç kimse de bizim sabrımızı yanlış yorumlamamalıdır. Ekonomik sorunları büyütüp, enflasyon mühimmatı ile ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar aslında ne insanımızı tanırlar, ne rızkı bilirler, ne tarihimizi okurlar, ne de ekonomiden anlarlar. Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur, bir toplum hayatımız, bir inanç hayatımız, bir kültür hayatımız, akıp giden bir sosyal ve milli hayatımız vardır ve sınıflandırılması; varlığımıza, kimliğimize, tarihi haklarımıza kast etmektir" dedi.
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