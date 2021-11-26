Son dakika | Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması: İsim verildi, bulaş riski duyuruldu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına "Omicron" adını verdi. DSÖ'den yapılan açıklamada "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" denildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantına "Omicron" adının verildiğini duyurdu.
DSÖ'nün verdiği bilgilere göre, ön kanıtlar Güney Afrika varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor.
Omicron varyantı Güney Afrika'daki tüm bölgelerde artıyor.
GÜNEY AFRİKA'DA ORTAYA ÇIKTI
Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.
Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
Bugün, söz konusu yeni varyantın Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.
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