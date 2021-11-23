Dolar kuru dev firmayı da vurdu! Ünlü çikolata firması üretimi durdurdu

23 Kasım 2021 Salı, 20:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra yaptığı faiz açıklaması dolar kurunu vurdu. Dolar 23 Kasım'da 'Kara Salı'yı yaşadı. Kurun önlenemez lükselişi zam yağmuruna dönüşürken ABD Doları'ın rekor kırdığı saatlerde ünlü çikolata markası Pelit'ten kötü haber geldi.

Yılların çikolata firması Pelit dolar kuru nedeniyle üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.

Yılların köklü firması Pelit Çikolata, yaptığı açıklama ile ham madde sıkıntısı ve dövizdeki dalgalanmalar sebebiyle satışı durdurduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Değerli iş ortaklarımız,

Tedarikçi firmaların ham madde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir.

Saygılarımla.

Satış Müdürü Metin Ayan



