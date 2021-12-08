Erdoğan AKP'li vekili yalanladı... Konu: Merkez Bankası rezervi

08 Aralık 2021 Çarşamba, 16:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ekonomiye dair bir soruya verdiği yanıtta Merkez Bankası’nın rezervini de açıkladı.

“Rezervler noktasında ciddi bir sıkıntımız söz konusu değil. İnşallah rezervlerimizi de yine tırmandırmaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan “Rezervlerde son rakam 124 milyar dolar. Şu anda bu rezerv miktarı, herhangi bir korkuya yer olmadığının bir alametidir” diye belirtti.

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI

Öte yandan başta CHP olmak üzere muhalefet, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının eritildiğini ileri sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuyu, bütçe görüşmelerinin açılışında gündeme tekrar getirdi. Kılıçdaroğlu, rezervler üzerinden çok sert eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Değerli arkadaşlarım, Merkez Bankasını o hâle getirdiler ki 128 milyar dolar buharlaştı, 128 milyar dolar. Allah aşkına ya, dövizi satma konusunda yetkili olan banka Merkez Bankası. Alıyorsunuz 128 milyar doları, bir protokol yapıyorsunuz; bu beyler yapıyorlar, bir protokol yapıyorlar, damada teslim ediyorlar. Nereye gitti 128 milyar dolar? Damat ile kayınpeder ne yaptılar 128 milyar doları? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim, sizin de göreviniz. 6-6,5 liradan sattılar, şimdi oldu 14 lira. Kime sattılar biliyor musunuz? Bilemezsiniz, söylemezler” dedi.

"TARİHİNDE 128 MİLYAR DOLAR OLMAMIŞ ZATEN”

Kılıçdaroğlu’nun sözlerine AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün yaptığı itiraz ise dikkat çekti. Ök, “Tarihinde 128 milyar dolar olmamış zaten” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise “Bakın, birisi de ne diyor? ‘Tarihte 128 milyar dolar hiç olmadı.’ diyor. Dünyadan bu kadar habersiz” dedi.

AKP’nin iktisatçılarından olan Ök'ün Meclis'teki özgeçmişi ise dikkat çekici. Ök'ün özgeçmişinde, “İktisatçı, İş Kadını; Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. USA Chicago Illinois Institute of Technology Üniversitesinde Şirket Finansmanı ve e-Ticaret alanlarında yüksek lisanslarını yaptı” yazıyor.

Peki, Ök’ün “tarihinde olmadı” dediği rezervlerle ilgili Erdoğan’ın verdiği rakamlar ne?

ERDOĞAN'DAN "132 MİLYAR DOLARA KADAR ÇIKTI" AÇIKLAMASI

Öte yandan Erdoğan, bugünkü açıklamasında rezervlerin 124 milyar dolar olduğunu söyledi.

22 Şubat 2021’de yaptığı açıklamada ise Erdoğan, döviz rezervlerinin 132 milyar dolara kadar çıktığı söyleyip, “Göreve geldiğimizde 27.5 milyar Dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası’nın şimdi 95 milyar dolar döviz rezervi var. Başbakanlığım döneminde döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95’e indik. Bu ne demektir biz yeniden 132’ye de çıkarız 200’e de çıkarız" demişti.

AKP’li Ök’ün “tarihinde olmadı” dediği rezervlerin daha fazlasını Erdoğan açıkladı. Bugün yaptığı açıklamada Erdoğan’ın verdiği rakam da tartışmaların ana odağı olan 128 milyar dolara yakın; 124 milyar dolar.