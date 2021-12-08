Son dakika | Erdoğan: Rezervlerde son rakam 124 milyar dolar

08 Aralık 2021 Çarşamba, 13:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizdeki kur ataklarını tersine çevireceklerine olan inancını dile getirerek "Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir." dedi.

Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Meclis Genel Kurulu'ndaki 2022 bütçe görüşmeleri sırasındaki konuşmasında, kur hareketlerinin ekonominin gerçeklerine uygun olmadığını belirterek "Bu manipülasyonun gerisinde bize karşı operasyon çekenler, sözde bize diz çöktürmek istiyorlar." dediği hatırlatıldı, "Bu sığ piyasa operasyonlarını kim çekiyor, Devlet Denetleme Kurulunun bu konuda çalışmaya başladığı bilgileri vardı. Bu konudaki düşünceleriniz nedir?" sorusu yöneltildi.

"REZERVLERDE SON RAKAM 124 MİLYAR DOLAR"

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu konuda Devlet Denetleme Kuruluna talimatımızı verdik. Devlet Denetleme Kurulu bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırmalarını yapıyor, yapacak. Buralardan kimler çıkacak onları da görme fırsatımız olacak. Ayrıca tabii şunu yine çok açık, net söyleyeyim, bizim rezervler noktasında ciddi bir sıkıntımız söz konusu değil. İnşallah rezervlerimizi de yine tırmandırmaya devam edeceğiz. Rezervlerimiz inşallah daha da artacak. Rezervlerde son rakam 124 milyar dolar. Şu anda bu rezerv miktarı, herhangi bir korkuya yer olmadığının bir alametidir. Bu rezerv, bundan sonraki süreçte daha da artacak inşallah. Dolayısıyla bir rezerv sıkıntımız söz konusu değil. Yeter ki yatırımcı bulalım. Yeter ki bu konuda yatırımcılarla beraber geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyelim. Şu anda Merkez Bankamız birçok ülkenin merkez bankalarıyla da dayanışma içerisinde. Onlarla da birçok görüşmeler yapılıyor. Buralardan da tabii çok daha büyük güç kaynaklarını inşallah elde edecektir. Bizim bu noktada da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin."

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP ve İYİ Parti'nin miting yapma kararının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Biz Siirt'te köprü, baraj, fabrika ve diğer projelerin toplu açılış törenini yaptık. Siirt'teki o meydan yıllar önce bana cezaevi yolunu göstermişti. Biz oradan cezaevine yürümüştük. Fakat o gün baktım ki Siirt'te o meydan neredeyse iki katı dolu. Aynı anda bu beyefendi de Mersin'deydi. Ama tabii Siirt, Mersin'den daha kalabalıktı. Oradan bize bir laf attı, 'Herhalde bu rakamı TÜİK'ten aldı.' dedi. Çok zavallı bu adam. TÜİK neyle uğraşır, emniyet neyle uğraşır, bundan da haberi yok. Emniyetten aldığımız rakamlarla Siirt'teki katılımın Mersin'e göre daha yüksek olduğunu öğrenmiş olduk. Kıskanma, çalış senin de olur" diye konuştu.

Erdoğan, "Halbuki ondan öncekileri de takip etmiş olsa, Mersin'e biz de gittik, Mersin'de nasıl bir katılım olduğunu öğrenirdi. Ama tabii takip edemiyor zavallı. Aynı şekilde Adana'yı bir takip et bakalım, neredeydik, nasıl oldu… Bundan sonraki süreçte de bunlar aynı şekilde evelallah devam ediyor, devam edecek. Hiç endişemiz yok. Meydanların dili şu anda çok çok olumlu bir şekilde gelişiyor. Bundan sonraki süreçte de böyle gelişecek. Yağmur, çamur demeden evelallah meydanlar bizimle hemhal oluyor, bizimle bütünleşiyor" değerlendirmesini yaptı.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ALDIĞI KARARLARI TANIMIYORUZ"

Avrupa Birliği'nin icra komitesi olarak adlandırılan Bakanlar Komitesi'nin, Osman Kavala ile ilgili Türkiye'ye ihlal cezası verdiği, Selahattin Demirtaş ile ilgili de benzer karar alabileceğini belirttiği hatırlatılan Erdoğan, "Buna yorum yapmaya gerek yok ki. Biz, Avrupa Birliği'nin Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. 'Yok' farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim yasasında seçim barajı da dahil olmak üzere birçok konuda İttifak ortağınız MHP ile anlaştığınız söylenmişti. Ne zaman kamuoyuna açıklanacak noktaya gelir?" sorusuna ise "Bununla ilgili Cumhur İttifakı olarak yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmaya bizim taraftan Hayati Bey riyasetinde bir ekip, MHP tarafından da Feti Bey riyasetinde bir ekip katıldı. Bu çalışmaların neticesini paylaşıp adımı atacağız. Mevcut durumu inşallah daha adil bir konuma getireceğiz" cevabını verdi.

Rusya ve Ukrayna'nın gerginliğinin bölgesel, küresel dengelere etkisinin ne olacağına ilişkin görüşleri sorulan Erdoğan, Ukrayna ve yakın çevresindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "Temennimiz, gerilimin daha fazla artmaması ve bölgede istikrarın korunmasıdır. Rusya ile Ukrayna arasında son haftalarda yükselen gerilimi düşürmek ve bir diyalog kanalı tesis etmek amacıyla elimizden gelen desteği vermeye hazırız. İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta destek sunabiliriz. Elbette bölgenin barışı için üzerimize düşeni çekinmeden yaparız" dedi.