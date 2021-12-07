Son dakika | Erdoğan: Katar'ın güvenliğini kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz

Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz" dedi.

AA
07 Aralık 2021 Salı, 15:48
Son dakika | Erdoğan: Katar'ın güvenliğini kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz
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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.
  • Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz.
  • Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.
  • Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir.
  • Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.
  • Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz.
  • Türkiye olarak Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz.

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