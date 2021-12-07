Son dakika | Erdoğan: Katar'ın güvenliğini kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz
Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.
- Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz.
- Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.
- Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir.
- Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.
- Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz.
- Türkiye olarak Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz.
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