Son dakika | Ankara'da hareketli saatler: Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bugün görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşecek.
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