Son dakika | Ankara'da hareketli saatler: Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bugün görüşecek.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2021 Çarşamba, 13:46
Son dakika | Ankara'da hareketli saatler: Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşecek.

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