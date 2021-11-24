Son dakika | Erdoğan'dan 'Filistin' çıkışı: 'Kararlıyız'

24 Kasım 2021 Çarşamba, 10:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 37. Bakanlar Toplantısı üzerine bir açıklama yayınladı.

Erdoğan, "Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı.

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