Son dakika | Erdoğan'dan 'Filistin' çıkışı: 'Kararlıyız'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'i sonuna kadar savunacağız. İsrail'in yasa dışı politikalarına dur demeliyiz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 37. Bakanlar Toplantısı üzerine bir açıklama yayınladı.
Erdoğan, "Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı.
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