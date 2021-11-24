Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan muhalefete: Hepinizin canı cehenneme!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral, muhalefeti "Hepinizin canı cehenneme!" sözleriyle hedef aldı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral, yurttaşların artan döviz kuruna ve ekonomik tabloya tepki göstermek için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sokağa çıktığı bugün, muhalefeti ağır sözlerle hedef aldı.
Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hepinizin canı cehenneme!”, “Müptezeller” gibi ifadeler kullandı.
Saral’ın paylaşımı şu şekilde:
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