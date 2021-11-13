Son dakika | Erdoğan'ın hedefinde muhalefet var: Sokağa çıkamaz hale gelecekler

13 Kasım 2021 Cumartesi, 17:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit yakınına küfretmesi üzerine konuşan Erdoğan, "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösteren Erdoğan, "Bir partinin lideri olarak bayansın, bayan; Meclis'te o nasıl bir küfürdür?" dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında da konuşan Erdoğan, "Şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlara milletimiz gereken cevabı verecektir. Ortada ya kirli pazarlık ya gaflet sınırını aşan vahim durum var. Meclis'te o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksunu, nasıl böyle bir küfrü yaparsın.Bir partinin lideri olarak bayansın, bayan; Meclis'te o nasıl bir küfürdür? Tek dertleri var Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek Tayyip Erdoğan'dan kurtulacağız diyenlerin gazına geliyor" dedi.

"KANAL İSTANBUL" TEPKİSİ

Muhalefetin 'Kanal İstanbul' açıklamalarını eleştiren Erdoğan, "Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler. Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve milletinin düşmanıdır. Ülkelerine yaptıkları ihanetin ödülünü yabancıların sırtlarını sıvazlamasıyla alanlardan bunun hesabını günü geldiğinde sandıkta milletimiz soracak" diye konuştu.



Konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat ikide bir çıkıp ne işimiz var Suriye'de diyor. Partisine tezkere için hayır oyu kullandırıyorsa bizim de kimin adına hareket ediyorsunuz diye sorma hakkımız olur. CHP, İYİ Parti, HDP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımızı ülkemizin hayrı hepimizin ortak geleceği için karşımızdaki fotoğrafı açık yüreklilikle değerlendirmeye davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.