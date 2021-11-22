Son dakika | Erzurum'da deprem

Son dakika| AFAD'ın açıkladığı verilere göre Erzurum'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

DHA
22 Kasım 2021 Pazartesi, 11:37
Son dakika | Erzurum'da deprem
Abone Ol google-news

Erzurum ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. 

AFAD'ın açıkladığı verilere göre 4.7 büyüklüğünde deprem 11:31'de gerçekleşti. 

6.90 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler