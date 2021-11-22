Son dakika | Erzurum'da deprem
Son dakika| AFAD'ın açıkladığı verilere göre Erzurum'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Erzurum ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre 4.7 büyüklüğünde deprem 11:31'de gerçekleşti.
6.90 km derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 22, 2021
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Köprüköy (Erzurum)
Tarih-Saat : 22.11.2021, 11:31:25 TSİ
Enlem : 39.8161 N
Boylam : 41.8485 E
Derinlik : 6.90 km
Detay : https://t.co/MdgW7KRwoM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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