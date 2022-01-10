Son dakika | HDP binasına saldıran isim tutuklandı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 15:03

HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na, 28 Aralık 2021 tarihinde bıçaklı saldırı düzenleyen ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ismin tutuklandığı bildirildi. Saldırgan Muhammed Eren Sütçü, ev hapsi ile cezalandırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na 28 Aralık 2021 tarihinde bıçaklı saldırı düzenleyerek, bir kişiyi yaralayan ve üzerinde 2 kurusıkı tabanca ile 6 kurusukı mermisi çıkan Muhammed Eren Sütçü, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "silahlı tehdit" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti.

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi ise Muhammed Eren Sütçü'yü "ev hapsi" kararıyla serbest bırakmıştı.

HDP Bahçelievler İlçe Örgütü, kararın ardından "Partimize saldıran saldırgan çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı! Cezasızlık politikasıyla partimize yönelik saldırıları teşvik eden siyasi iktidar, olası tüm saldırıların sorumlusu ve tetikleyicisidir" açıklamasında bulunmuştu.