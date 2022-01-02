Son dakika | HDP'nin basın açıklamasına müdahale

HDP’nin Bahçelievler İlçe Örgütünde yapılan katliam girişimine yönelik yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2022 Pazar, 17:44
Son dakika | HDP'nin basın açıklamasına müdahale
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HDP’nin Şirinevler’de düzenlemek istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

HDP İstanbul İl Örgütü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Basın açıklamamızı ablukalarla engellemeye çalışanlar, saldırganları korumaya devam ediyor! Partimize dönük saldırıları Bahçelievler'de  yürüyüşle protesto ettik" ifadeleri kullanıldı.


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