Son dakika | HDP'nin basın açıklamasına müdahale
HDP’nin Bahçelievler İlçe Örgütünde yapılan katliam girişimine yönelik yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti.
HDP’nin Şirinevler’de düzenlemek istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
HDP İstanbul İl Örgütü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Basın açıklamamızı ablukalarla engellemeye çalışanlar, saldırganları korumaya devam ediyor! Partimize dönük saldırıları Bahçelievler'de yürüyüşle protesto ettik" ifadeleri kullanıldı.
Basın açıklamamızı ablukalarla engellemeye çalışanlar, saldırganları korumaya devam ediyor!— HDP İstanbul (@HDPistanbul) January 2, 2022
Partimize dönük saldırıları Bahçelievler'de yürüyüşle protesto ettik. pic.twitter.com/ZgPemaIqSj
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