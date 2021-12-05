Son dakika | İstanbul Bağcılar'da patlama
İstanbul Bağcılar'da bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
BAĞCILAR'da bir binanın çatı katında bulunan evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Binanın çatısı alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlamanın yaşandığı çatı katında kimsenin olmadığı öğrenilirken, olayda bir kadının ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Yıldıztepe Mahallesi 548 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında bulunan evde iddiaya göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu binadan kopan parçaların bir kısmı sokağa dökülürken, binanın çatısı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri diğer binalara sirayet etmek üzere olan alevlere engel olup yangını kontrol altına aldı. Bir kadının ise yangından hafif şekilde yaralandığı, ambulansla ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
"ÖNCE PATLAMA OLDU, BÜTÜN BİNALAR SALLANDI"
Mahalle sakini Salih Kahveci, "Yukarı cama çıktığımda karşı komşunun çatısı uçtu. İlk başta bir şey yoktu, sonra birden alevler çıkmaya başladı. Sonra yangın büyüdü çatı yandı. Evde kimsenin olup olmadığını bilmiyoruz. Önce patlama oldu, bütün binalar birden salladı" dedi.
Bir diğer mahalle sakini Ali Çolak, "Biz arkadaşlarla oturuyorduk. 'Bam' diye bir ses geldi. Ne olduğunu anlamadık. Geldik baktık çatıyı alevler almış. Yaralı yok. Bir kadın kendinden geçmişti onunda durumu iyi" ifadesinin kullandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada maddi hasar oluştu. Öte yandan, patlamanın yaşandığı ev sakinlerinin memleketinde olduğu evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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