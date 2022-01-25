Son dakika | İstanbul hava trafiğine kapandı!

25 Ocak 2022 Salı, 01:05

İstanbul'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki iki havalimanının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da operasyon durdu.

İstanbul Havalimanı'nda dün öğle saatlerinden bu yana uçuşlar yapılamazken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yerel saatle 04:00'a kadar uçuşların durdurulduğunu duyurmuştu. SHGM benzer durumun Atatürk Havalimanı için de geçerli olduğunu açıkladı.

OPERASYONLAR DURDU

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da operasyonlar durdu. Pegasus'un Trabzon-İstanbul seferini gerçekleştiren PC2829 sefer sayılı uçağı dakikalarca Gemlik semalarında tur atmak zorunda kaldı. Uçağın başka bir meydana yönlendirilmesi bekleniyor.