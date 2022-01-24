THY duyurdu: 04.00'e kadar uçuşlar durduruldu

Son dakika | Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:13
THY duyurdu: 04.00'e kadar uçuşlar durduruldu
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Sabah saatlerinde Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmesi planlanan toplam 36 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini duyurmuştu.

THY'den yeni açıklama geldi.

Yapılan son dakika açıklamasına göre, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'a kadar durdurma kararı aldık" denildi.


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