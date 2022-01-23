Son dakika | İstanbul'da otobüs kazası: Olay yerine ambulanslar sevk edildi
Son Dakika | İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği bildirildi.
Ümraniye Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü şarampole devrildi.
Kazada otobüs şoförü ve 2 yolcu hayatını kaybederken, yaralanan 15 yolcu ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Ümraniye Kuzey Marmara Otoyolu’nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’dan Antalya’ya giden yolcu otobüsü Reşadiye mevkiinde sürücünün yoğun kar yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada otobüs şoförü ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 15 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kaza yeri drone ile havadan görüntülendi.
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