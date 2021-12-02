Son dakika | İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika | İzmir'in Çeşme ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2021 Perşembe, 15:21
Son dakika | İzmir'de 3,9 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 15.08'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.86 kilometre olarak duyuruldu.


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