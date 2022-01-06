Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50 zam bekleniyordu

06 Ocak 2022 Perşembe, 12:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMEMEKDER) Başkanı Satılmış Çalışkan’ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyaret sonrasında yaptığı açıklamda, emekli maaşlarına yapılan zamma tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Bütün emekliler yüzde 50'lik bir zam bekliyordu ama bu olmadı. Hangi gerekçeyle olmadı bilmiyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“Kim hak, hukuk, adalet arıyorsa onların yanında olmaya söz verdim. Asgari ücretlilerin aylıkları artırdılar. Hazine ve Maliye Bakanı, "Şimdi sıra emeklilere geldi" dedi. Bütün emekliler yüzde 50'lik bir zam bekliyordu ama bu olmadı. Hangi gerekçeyle olmadı bilmiyorum.

Ben buradan yaklaşık 10 milyon emekliye seslenmek isterim. Size neden beklediğiniz zam verilmedi? Nedeni şu: Biz emekliye zam vermesek de nasıl olsa emekli bize oy verecek. Temel mantıkları, düşünceleri bu. Ben emeklilere iki maaş ikramiye verilsin dediğim zaman bir grup emekli bana telgraf çekti. 'Bizim maaşımız yetiyor iki maaşa gerek yok' diye. O telgraf ve düşünce bunların belleklerine yer etmiş.

Bütün emeklilerden ricam geçinemiyorsanız, torununuza harçlık veremiyor, lokantada yemek yiyemiyorsanız hesabını demokratik yollarla sormak sizin hakkınız zaten. Bütün emeklilerin bir araya gelip ortak hareket etmesi lazım. 'Eğer sen bana hak ettiğim aylığı vermiyorsan kusura bakma ben de sana oyumu vermeyeceğim' demesi lazım. Bunu dediğiniz zaman bütün siyasal iktidarlar sizin sözünüzü dinlemek zorunda kalırlar. Biz emekli aylıklarından söz ediyoruz. Bir de dul yetimler var. Son yapılan zamlardan sonra 627 lira, aylık 690 lira ,748 lira... Bunlarda vicdan, merhamet var mı? 627 lira veriyorsun yaşa diyorsun. Milli gelirden pay verilmedi. Niye versinler?

Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı 4 bin 13 lira. 2 bin 500 liraya çıkarttık emekli aylığını diye neredeyse davul zurna çalacaklar. Kim nasıl geçinecek bu parayla?

Sizin hak ve hukukunuzu savunmak için ben ve arkadaşlarım buradayız. Birilerinin rahatsız olduğunu biliyorum ama onlar rahatsız olsun diye ben buradayım.”