Son dakika | LPG'ye bir zam daha geldi
Son dakika | Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litre fiyatında 40 kuruş artış oldu. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine de zam gelmişti.
Akaryakıt zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından açıklandı. Kurumun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda LPG’ye zam geldiği bilgisi paylaşıldı.
LPG otogazın litre fiyatına bu geceden itibaren 40 kuruş zam yapıldı.
EPGİS'in paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
- Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 40 KRŞ/LT
- Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) February 3, 2022
04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 40 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
BENZİN VE MOTORİNE DE ZAM GELMİŞTİ
EPGİS, 2 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 39 kuruş, motorine de 32 kuruş zam geldiğini duyurmuştu.
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