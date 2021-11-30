Tuğrul Türkeş'ten MHP ve Bahçeli açıklaması

30 Kasım 2021 Salı, 14:24

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan bugünkü yazısında, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'i anma etkinliğine yapılan saldırıyı ele aldı. Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ile konuşan Pehlivan, Seval Türkeş’in MHP lideri Devlet Bahçeli’ye sitem ettiğini anlattı.

Pehlivan yazısında Seval Türkeş'in, "Sayın Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı" dediğini aktardı.

Tartışmaya bugün Alparslan Türkeş'in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de dahil oldu.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Türkeş, "Her zaman ifade ettiğim gibi babamın partisi; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve onun muhterem Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye yönelik saldırılar ancak Türkiye düşmanlarını sevindirir" dediği açıklamasında "Herkesin kırk kere düşünüp bir kere konuşmasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

İşte Tuğrul Türkeş'in paylaşımı: