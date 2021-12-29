Son dakika | Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde' açıklaması

29 Aralık 2021 Çarşamba, 22:03

12-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlarının sonuçları, 27 Aralık’ta yayımlandı. Tüm eleştirilere rağmen kaldırılmayan sözlü sınav (mülakat) sistemi, yeni mağduriyetlere ve hak gasplarına neden oldu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) yüksek puan alan, hatta dereceye giren öğretmenler, düşük mülakat notları nedeniyle atanma hayalini yitirdi.

Twitter’da isyana geçen öğretmenler, sınav sonuçlarını paylaşarak #mülakatahayır etiketiyle neden atanmadıklarını sorguladı. Öğretmenler “Bizi neden elediniz?” diye sordu.

Muhalefetten pek çok isim de bu isyana destek verdi.

ERDOĞAN 'MÜJDEYİ' VERDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum… Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun.