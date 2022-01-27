Son dakika | Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde iki ayrı iddia
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün akşam uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Yeşilköy'de bulunan ve kendisine ait olan balıkçı lokantasında uğradığı saldırı ile ilgili iki ayrı iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yedi el ateş edildiği iddia edildi.
Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Saldırı gecesi yaşananlar ile ilgili ise iki ayrı iddia ortaya atıldı.
"DAVA NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKIYOR"
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının muhabiri Uğur Kotan, yaşanan saldırı ile ilgili ayrıntıları şöyle anlattı:
"Bu olay 00.30 sıralarında yaşanıyor. Öncesinde ise Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman'la kendisine ait balıkçı restoranında görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Orman, uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Bir süre sonra mekana silahlı saldırıyı gerçekleştiren, henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs geliyor. Bu kişiler Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile görüşmek istediklerini söylüyorlar. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu da yanındaki kişileri rahatsız etmek istemediği için bu iki kişiyi arka bir masaya alıyor ve yanlarını geçiyor. Burada bir davayla ilgili konuştukları iddia ediliyor. Hatta 1 milyon TL'nin konuşma sırasında dile getirildiği iddia ediliyor. Bir olayla ilgili anlaşamadıkları için tartışma çıkıyor. Dışarıda bekleyen Şafak Bey'in şoförü bu tartışmayı görünce müdahil oluyor. Bundan sonra tartışma iyice büyüyor ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na ateş etmeye başlıyorlar. Önce sağ bacağına 2 el ateş ediyorlar. Şafak Bey yere düşüyor. Bu süreçte Şafak Bey'i yerde sürüklüyorlar ve 2 el daha ateş ediyorlar. Şafak Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde vefat ediyor"
"BEL ALTINA 7 KURŞUN! RESTORAN ÇIKIŞINDA YANINA TANIDIĞI İKİ KİŞİ GELİYOR..."
TGRT Haber'de Cem Küçük ise, olayla ilgili şu bilgileri aktardı:
"Saat 00:25 sularında Şafak Mahmutyazıcıoğlu restorandan çıkacakken yanına 2 kişi geliyor. Mahmutyazıcıoğlu bu kişileri tanıdığını söylüyor. 4-5 dakika konuştuktan sonra yanlarına bir kişi daha geliyor ve Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş ediyor. Daha sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun bel altına 7 kurşun atılmış. Bel üstünde veya kafasında bir şey yok. Kan kaybı yaşadığı için ve kurşunlardan biri damarı yırttığı için hayatını kaybetmiş"
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