Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 10 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 10 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı" ifadelerine yer verdi.
Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı. pic.twitter.com/H6Tba8bKgM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 10, 2021
DÜN 195 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bakanlığın açıkladığı 9 Aralık Perşembe gününe ait verilere göre, 19 bin 696 vaka tespit edilirken 195 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 350 bin 522 test yapılmış ve 27 bin 263 kişi iyileşmişti.
Türkiye'nin 10 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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