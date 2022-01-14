Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 14 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 14 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Covid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler" ifadelerine yer verdi.
DÜN 153 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bakanlığın açıkladığı 13 Ocak Perşembe gününe ait verilere göre, 75 bin 564 vaka tespit edilirken 153 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 410 bin 116 test yapılmış ve 51 bin 675 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 14 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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