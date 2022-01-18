Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 18 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

18 Ocak 2022 Salı, 20:28

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. VAKA SAYISI YİNE 70 BİNE DAYANDI Bakanlığın açıkladığı 17 Ocak Pazartesi gününe ait verilere göre, 64 bin 935 vaka tespit edilirken 162 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısındaki rekor artış devam etti ve yeni vaka 70 bine dayandı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin" ifadelerine yer verdi.

Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin. pic.twitter.com/SaUL4RY3Uo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2022

Türkiye'nin 18 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: