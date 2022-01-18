Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 18 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 18 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında düne göre büyük artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
VAKA SAYISI YİNE 70 BİNE DAYANDI
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin" ifadelerine yer verdi.
Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin. pic.twitter.com/SaUL4RY3Uo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2022
Türkiye'nin 18 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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