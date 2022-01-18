Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 18 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 18 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında düne göre büyük artış yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2022 Salı, 20:28
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 18 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI YİNE 70 BİNE DAYANDI

Bakanlığın açıkladığı 17 Ocak Pazartesi gününe ait verilere göre, 64 bin 935 vaka tespit edilirken 162 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısındaki rekor artış devam etti ve yeni vaka 70 bine dayandı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin" ifadelerine yer verdi. 

Türkiye'nin 18 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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