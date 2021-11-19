Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 19 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 19 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca "Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 563 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI ARTTI
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 18 Kasım Perşembe gününe ait verilere göre, 22 bin 234 vaka tespit edilirken, 226 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 24 bine dayandı!
BAKAN KOCA’DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim” dedi.
Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim. pic.twitter.com/2itmmf28UI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2021
Türkiye'nin 19 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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