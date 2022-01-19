Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında düne göre büyük artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
VAKADA REKOR ARTIŞ!
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir" ifadelerine yer verdi.
Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir. pic.twitter.com/e6aWmcasHm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2022
Türkiye'nin 19 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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