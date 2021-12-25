Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 25 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

25 Aralık 2021 Cumartesi, 20:25

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISINDA REKOR ARTIŞ!

Bakanlığın 24 Aralık verilerine göre, dün 356 bin 106 test yapılmıştı. Dün, 18 bin 910 vaka tespit edilirken, 133 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor bir artış yaşandı ve sayı 20 bini geçti. Yine can kaybında da artış gözlendi ve 145 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI. CİDDİYETLE!" ifadelerine yer verdi.

Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI. CİDDİYETLE! pic.twitter.com/UVlR18gG5B — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2021

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Türkiye'nin 25 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: