Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 26 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 26 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2021 Cuma, 19:28
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 26 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 229 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN MUTASYON UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor” dedi. 

Türkiye'nin 26 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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